خلال خطاب بمجلس الشيوخ.. سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه السيناتور الأمريكي الديمقراطي فان هولين، الاتهام لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة، وذلك خلال خطاب له في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال فان هولين، خلال حديثه في مجلس الشيوخ: "الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام، وهذه جريمة حرب، وهذا يجعل من ينظمونها مجرمي حرب".

وأضاف السيناتور: "أولا وقبل كل شيء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يطالب الحكومة الإسرائيلية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة، وحتى يحدث ذلك على بايدن قطع أي مساعدة لإسرائيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.