استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحه مع جميع أفراد أسرته جراء قصف بمخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية ان الفنان الفلسطيني علاء قدوحة لقى حتفه مع جميع أفراد عائلته في مُخيم النصيرات بوسط قطاع غزة قبل قليل.

ويشار إلى أن أن قدوحة كان من بين أشهر الفنانين على منصة تيك توك وكان يُظهر في مشاهد عديدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله العديد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، القصف المدفعي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الـ130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس ، أعلنت المقاومة الفلسطينية قـ.تل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، كما قالت إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهته، أكد جيش الاحتلال مقـ.تل ضابط وجنديين، إضافة إلى إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية

