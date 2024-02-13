"الصحفيين" تناقش السبت كتاب "الإذاعة المصرية.. حكايات وأسرار وصناعة تاريخ"

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الإذاعة المصرية.. حكايات وأسرار وصناعة تاريخ" للكاتبة الصحفية سها سعيد، تأتى الندوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للإذاعة، بحضور مجموعة من الإذاعيين والإعلاميين.

يناقش الكتاب الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، والإذاعى محمد مرعى، والإذاعى حازم طه، ويدير الندوة المذيعة ليلى عمر، وتقام الندوة فى الساعة الخامسة مساءً يوم السبت 17 فبراير 2024م فى قاعة طه حسين الدور الرابع بمقر النقابة.

وكانت الأمم المتحدة احتفلت اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للإذاعة، والذى يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام، تأكيدا على أنها ما زالت مصدرا للإعلام والترفيه من الصف الأول، رغم التأثير المتزايد للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد مستمعيها تخطى 4 مليارات، ويتزامن احتفال هذا العام مع مرور 100 عام على أول بث إذاعي مباشر على الأثير.