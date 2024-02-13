بيسكوف: روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات تؤدي لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أكّد المتحدّث الرّسمي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أنّ "روسيا مستعدّة لدعم أيّ إجراءات من شأنها أن تؤدّي إلى إطلاق سراح الرّهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأشار في تصريح صحافي، تعليقًا على تصريحات الرّئيس الأميركي جو بايدن، بأنّ واشنطن وشركاءها يعملون على التّوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، يشمل وقف القتال في غزة لمدّة 6 أسابيع على الأقل، إلى أنّ "الإجراءات المتّخذة يجب أن تكون بنّاءة، وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حلّ شامل للمشكلة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدّوليّة المعروفة سابقًا والّتي تمّ اعتمادها".
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