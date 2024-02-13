افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على مروحين ، كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف الجبين ويارين. كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على أطراف عيتا الشعب - راميا في محيط خلة وردة، وطال القصف المدفعي اطراف بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ووادي بيت ليف.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي شن غارة على بلدة راميا والقصف المدفعي استهدف اطراف الجبين ويارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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