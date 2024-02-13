ميقاتي زار ضريح رفيق الحريري: نقتضي بالرسالة وهي رسالة الحفاظ على هذا البلد

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، برفقة أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، ضريح رئيس الوزراء الرّاحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه، في وسط بيروت. وأكّد "أنّنا نقتضي كلّنا بالرّسالة الّتي تركها الحريري، وهي رسالة الحفاظ على هذا البلد، والتّمسّك بالثّوابت الأساسيّة والعيش المشترك، ومستمرّون في رسالته".

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