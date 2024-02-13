ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الخسارة المدمرة لحامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون كلفن كيبتوم حزنا عميقا وإحباطا بين سكان نيروبي، الذين يطالبون بالمساءلة عن الإخفاقات النظامية التي ساهمت في وفاته المفاجئة.

بينما تنعي الأمة وفاة بطل محبوب ، تؤكد أصوات من العاصمة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا السلامة على الطرق ومكافحة الفساد.

أحد سكان نيروبي "كان من الممكن أن يكون أفضل عداء ماراثون في العالم كله مات بشكل رئيسي بسبب الفساد" ، لاحظ بريان موانجي .

وأشار موانجي إلى أوجه القصور في البنية التحتية للطرق، بما في ذلك عدم وجود علامات واضحة وحواجز حماية، كعوامل أدت إلى تفاقم خطورة الحادث.

"بالنسبة لكينيا بشكل عام، هذه خسارة كبيرة، لقد فقدنا بطلا"، تعديل ميرسي نيكيسا، مرددا مشاعر العديد من سكان نيروبي.

وشدد نيكيسا على الفراغ الذي خلفته وفاة كيبتوم، خاصة وأن الأمة تستعد لسباقات الماراثون القادمة هذا ذهب ذهب للتو ، حزنت.

وردد دامسكي كيسانيا مشاعر زملائه المقيمين ، معربا عن حزنه لفقدان رجل يتمتع بإمكانات لا حدود لها ومستقبل واعد ، ما يمكنني قوله هو أن الله سيربي أبطالا آخرين مثل Kiptum و Kipchoge ،" وسلطت كيسانيا الضوء على مرونة المجتمع الرياضي في كينيا في مواجهة الشدائد.

على الرغم من فقدان كيبتوم ، أعرب كيسانيا عن أمله في ظهور أبطال المستقبل الذين سيواصلون إرثه ويستمرون في إلهام الأجيال القادمة.

وقتل كلفن كيبتوم، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، الذي كان من المقرر أن يكون نجما في الجري لمسافات طويلة وكان من أبرز المنافسين على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس هذا العام، مع مدربه في حادث سيارة في كينيا.

وقالت الشرطة إن سيارتهم هي الوحيدة التي تورطت في الحادث في وقت متأخر يوم الأحد وإن كيبتوم كان يقودها عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بحفرة قبل أن تصطدم بشجرة.

كان كيبتوم يبلغ من العمر 24 عاما وأحد أكثر الاحتمالات إثارة في الجري على الطرق منذ سنوات ، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في ظهوره الثالث فقط في ماراثون النخبة.

تم التصديق على رقمه القياسي ، الذي تم تسجيله في ماراثون شيكاغو العام الماضي ، من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأسبوع الماضي فقط.