مصدر لـ"سكاي نيوز": الدوحة نقلت إلى عباس موافقة "حماس" على تشكيل حكومة تكنوقراط

كشف مصدر فلسطيني مسؤول لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "​الدوحة​ نقلت إلى الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، موافقة حركة "حماس" على تشكيل حكومة تكنوقراط".

وأشار إلى أنّه "تمّ نقل قبول "حماس" المبدئي للانضمام إلى "​منظمة التحرير​"، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضى إلى دولة فلسطينيّة على حدود عام 1967".

وكان قدة التقى أمير طقر تميم بن حمد آل ثاني، الرّئيس الفلسطيني في الدّيوان الأميري أمس الإثنين، وجرى استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدّات الأوضاع في قطاع غزة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما تناول اللّقاء الجهود الجارية للتّوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار في قطاع غزة.