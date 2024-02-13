"مياه بيروت وجبل لبنان" وضعت جداول إصدارات 2024 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 11 دفعة

أعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​"، في بيان، "أنّها وضعت قيد التّحصيل جداول إصدارات العام 2024، اعتبارًا من تاريخ 20/1/2024"، داعيةً جميع المشتركين إلى "تسديد بدلات المياه المترتّبة عليهم عن العام 2024 وما قبل، إلى الجباة المختصّين أو لدى دوائر التّوزيع التابعين لها".

واعتذرت من مشتركيها حاليًّا عن "إمكان تلبية خدمة التّسديد عبر مراكز شركة "أونلاين لتحويل الأموال - OMT"، أو عبر الدّفع الإلكتروني على الموقع التّابع للمؤسّسة lb.gov.ebml، أو app mobile ebml من خلال شركة "نتكومرس" الّتي تدير عمليّات ومعاملات الدّفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها"، مشيرةً إلى "أنّها تعمل جاهدةً لتفعيل الخدمة من جديد".

ولفتت المؤسّسة إلى "أنّها وتسهيلًا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتّبة عليهم، عمدت إلى إدخال خدمة بواسطة آلات الدّفع الإلكتروني (POS MACHINE) في دوائر التّوزيع التّابعة لها".

وذكرت أنّها "نظرًا إلى الظّروف الاقتصاديّة الرّاهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التّالية:

1- الإعفاء من غرامات التّأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة 85%.

2- تقسيط البدلات المتأخّرة عن الأعوام السّابقة للعام 2024، لفترة أقصاها كانون الأوّل 2026.

3- تسهيل عمليّات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السّابقين الّتي ما زال يترتّب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأوّل 2026.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

- 40% لاشتراكات المياه بالعيار.

- 50% لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.

6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة 90%.5

7- تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين، الّتي أصبحت على 11 قسطا مفصلة على الشّكل التّالي:

القسط الشرح

الأوّل يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2024

الثّاني يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2024

الثّالث يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024

الرّابع يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024

الخامس يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024

السّادس يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024

السّابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024

الثّامن يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024

التّاسع يستحق قبل نهاية تشرين الأول من العام 2024

العاشر يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024

الحادي عشر يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2024".

واعتبرت أنّ "هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكلّ مشترك، وقاطعًا لعامل مرور الزّمن".