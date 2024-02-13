بستاني لميقاتي: "شيل إيدك عن صلاحيات الرئيس والوزراء وردّ الاعتبار للشراكة"

توجّهت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائبة ​ندى بستاني​، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، سائلةً "ما دُمت تَضع يدك على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة والوزراء وتأخذ قرارات بخلاف ​الدستور​ والقانون، وكلّ يوم تضرب الميثاقيّة والشّراكة، بماذا يفيد اجتماع كلّ الوزراء؟".

وخاطبت ميقاتي، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بالقول: "تفضّل فَرجي حسن النّيّة وشيل إيدك عن الصّلاحيّات"، وأَعِد الاعتبار للشّراكة، واعمَل بالمفهوم الضيّق لتصريف الأعمال، تكون بذلك أثبت أنّك لست متواطئًا مع معطّلي انتخاب الرّئيس. عندها نتكلّم بالباقي!".