توجّهت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائبة ندى بستاني، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سائلةً "ما دُمت تَضع يدك على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة والوزراء وتأخذ قرارات بخلاف الدستور والقانون، وكلّ يوم تضرب الميثاقيّة والشّراكة، بماذا يفيد اجتماع كلّ الوزراء؟".
وخاطبت ميقاتي، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بالقول: "تفضّل فَرجي حسن النّيّة وشيل إيدك عن الصّلاحيّات"، وأَعِد الاعتبار للشّراكة، واعمَل بالمفهوم الضيّق لتصريف الأعمال، تكون بذلك أثبت أنّك لست متواطئًا مع معطّلي انتخاب الرّئيس. عندها نتكلّم بالباقي!".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني لميقاتي: "شيل إيدك عن صلاحيات الرئيس والوزراء وردّ الاعتبار للشراكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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