الولايات المتحدة الأمريكية.. جماجم في حقيبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - استنشق من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، شيئا غير عادي في أمتعة مسافر عائد من إفريقيا محنطة.

وقال عملاء إن الراكب العائد من زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ادعى أن أمتعته تحتوي على أسماك مجففة ، لكن التفتيش في مطار لوجان في بوسطن كشف عن جثث أربعة ميتة ومجففة.

وأضاف قال المتحدث باسم CPB ريان بيسيت، المسافر، أن جلب القرود إلى الولايات المتحدة لاستهلاكه الخاص.

اللحوم النيئة أو المعالجة بالحد الأدنى من الحيوانات البرية ، والتي تسمى أحيانا "لحوم الأدغال" ، محظورة في الولايات المتحدة بسبب خطر الإصابة بالأمراض.

قال خوليو كارافيا ، مدير الميناء المحلي للجمارك وحماية الحدود، "إن المخاطر التي يشكلها إدخال لحوم الطرائد إلى الولايات المتحدة حقيقية. يمكن أن تحمل لحوم الطرائد الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض ، بما في ذلك فيروس الإيبولا ،.

وقع الحادث الشهر الماضي ولكن تم الإعلان عنه يوم الجمعة.

وتابع بيسيت، أن لم يتم توجيه أي اتهامات، ولكن تم ضبط جميع الأمتعة وتم وضع علامة على 4 كيلوغرامات أو نحو ذلك من لحوم الطرائد لتدميرها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.