مشجعو ساحل العاج المبتهجون يخرجون إلى الشوارع للاحتفال بالفوز بكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الآلاف من مشجعي ساحل العاج المبتهجين إلى شوارع مدينة أبيدجان، للاحتفال بفوز البلاد بكأس الأمم الأفريقية.

وبإطلاق الصفارات والفوفوزيلا، والغناء والهتاف، تدفق المشجعون من حافلات الركاب بالقرب من ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، حيث ركض الكثيرون بعد ذلك للوصول في الوقت المناسب لتتويج موكب انتصار الفريق عبر المدينة.

وفاز الأفيال على نيجيريا 2-1 في نهائي يوم الأحد ليحرز اللقب الثالث للبلاد بعد فوزه في عامي 1992 و2015.

وأطلق ذلك احتفالات جامحة استمرت طوال الليل في أبيدجان وخارجها.

وقال العامل الإيفواري إيسوف تراوري لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين "إنه الله" ، مقتنعا ، مثل الكثيرين ، بأن هناك أسبابا إلهية وراء النجاح غير المحتمل للفريق بعد الإقصاء الوشيك وإقالة مدرب الفريق بعد مرحلة المجموعات.

أصبح المدرب المؤقت إيمرسي فاي أول مدرب في تاريخ البطولة يفوز بها دون أن يكون مسؤولا في البداية.

قال المؤيد سانوغو كاراموكو :" "إنها قصة رائعة و الانتظار الطويل منذ فوز بلد مضيف بالبطولة التي تقام كل سنتين وكانت مصر الأخيرة في عام 2006.

رقص المشجعون وهتفوا على أنغام الموسيقى الصاخبة في الملعب وهم ينتظرون أبطالهم ، بينما استراح البعض ببساطة بينما استطاعوا ذلك مع انتشار حصيلة احتفالاتهم الواضحة طوال الليل.

كما شق المشجعون طريقهم مباشرة إلى فندق الفريق في منطقة كوكودي، حيث بدأ الموكب زحفه البطيء عبر بحر من المشجعين على الطريق.

ولوح البعض بأعلام المغرب لشكر أسود الأطلس على إبقاء ساحل العاج في المنافسة كانت الدولة المضيفة تواجه خروجا مبكرا حتى هزم المغرب زامبيا في مجموعة أخرى للسماح لساحل العاج بالضغط على مرحلة خروج المغلوب كواحد من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

"لولا هذا الفوز من المغرب لما تأهلنا"، قالت أميناتا ساهوني، التي كانت ترتدي قبعة مغربية وتحمل حقيبة مغربية على ظهرها «كان من الممكن أن ينتهي الأمر بالنسبة لنا، لكنهم جاءوا، سجلوا، فازوا لقد منحنا فرصة وبعض القوة ، وبعض الإيمان بالقتال لجعل شيء ما ممكنا حسنا ، لقد أتت ثمارها ".

ظل تأهل ساحل العاج إلى النهائي محفوفا بالانتكاسات حيث تغلبت على إقالة مدربها وحققت انتصارات متأخرة للغاية على السنغال حاملة اللقب ومالي في مرحلة خروج المغلوب.

قاد سيباستيان هالر الفريق إلى النهائي بهدف الفوز ضد الكونغو في الدور قبل النهائي ، ثم سجل هدف الفوز ضد نيجيريا في النهائي.

وصلت العاطفة إلى مهاجم بوروسيا دورتموند بعد المباراة. لقد مر ما يزيد قليلا عن عام منذ عودة هالر بعد علاج السرطان.

"كل مباراة كانت صعبة" ، قال لاعب خط وسط ساحل العاج سيكو فوفانا بعد النهائي. نأمل أن يستمتع الجميع بهذه اللحظة لأنها ليست كل يوم".