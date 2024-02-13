مديرية التعليم بالجيزة ترد على أنباء "خناقة" طالبات بإحدى المدارس بالأسلحة البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه لم تحدث أي مشاجرات داخل مدرسة "صفية زغلول" في منطقة الكنيسة التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

وأضاف "سلومة" في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتم إخطاره بحدوث أي مشاجرات داخل المدرسة، مؤكدا أن العملية الدراسية تتم بشكل سليم دون حدوث أي مشاجرات في الدراسة المشار إليها.

تداول أخبار عن المشاجرة:

وتداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حدوث مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة صفية زغلول في منطقة الكنيسة التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب الروايات تم إصابة طالبة نتيجة قيام شقيق إحدى زميلاتها بإصابتها بسلاح أبيض.

في المقابل تدخلت أسرة الطالبة المعتدى عليها، وقاموا بإصابة شقيق الطالبة المتهم بالتعدي على ابنتهم بإصابات في رأسه.

وبحسب الروايات، حضر الطالبتين أصحاب المشاجرة في الساعات الأولى من الصباح بصورة طبيعية لحضور أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، إلا أنهم نشبت بينهم مشاجرة داخل مدرسة صفية زغلول في الكنيسة، وفي هذه الأثناء تدخل مدير المدرسة وقام بإيقافهم وطلب منهم إحضار أولياء أمورهم، ثم غادرتا الطالبتين من المدرسة.

وصباح اليوم التالي، حضرت الطالبة الأولى برفقتها والدتها وأشقائها، وحضرت أيضا الطالبة الثانية برفقتها والدتها أيضا وأشقائها، وفي هذا التوقيت نشبت بينهم مشاجرة داخل المدرسة.

وقام شقيق إحداهن بإخراج "سلاحًا أبيض" وقام بالاعتداء على الطالبة الأخرى، وفي هذه الأثناء قامت والدة الطالبة الأخرى بالاعتداء عليه مستخدمة زجاجة وسددت له ضربه على رأسه.

وخلال المشاجرة تدخل العمال والمدرسين للفصل بين طالبات المدرسة وأمسكوا بهم لحين حضور الشرطة.

منشور على الفيسبوك عن ما حدث في المشاجرة:

ونشرت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم مدرسة صفية زغلول للتعليم الاساسى إدارة العمرانية بالجيزة، منشورًا يثبت حدوث مشاجرة بين الطالبات.

وجاء في نص المنشور: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أعزائي أولياء الأمور الموضوع الذي حدث في المدرسة اليوم طبعا مؤسف ومحزن للغاية، الموضوع حدث كالأتي، حدث خلاف بين الطالبتين "حبيبة وأمنية"، أتت أم حبيبة إلى المدرسة لحل المشكلة وطيبت خاطرها هي والطالبة وخرجت من المدرسة بدون أي مشكلة".

وتابع المنشور: "لكن الطالبة "أمنية" اتصلت بأمها وهي ست شقية أتت إلى المدرسة وتطاولت في الكلام، حاولت بكل الطرق أن تخرج من المدرسة، لكنها رفضت وأتت أم "حبيبة" مرة أخرى بدون علمي وتشابكو بالألفاظ الغير محترمة واليد مما أدى إلى كل الأحداث".

وأوضح المنشور: "اتصلت بالشرطة وأخذتهم إلى القسم، لكن أولادي الطالبات لم يمس أحد منهم بسوء، الرجاء من حضراتكم معاونة المدرسة على النظام والهدوء، وغدًا مدرسة ولازم الطالبات تأتي إلى المدرسة غدا".. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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