"الجزيرة" أعلنت إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في القصف الإسرائيلي على رفح

أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية، إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت القناة، نقلا عن طبيب الطوارئ المسؤول، أن "حياة المراسل إسماعيل أبو عمر معرضة للخطر بعد بتر ساقه اليمنى فيما أصيب المصور أحمد مطر بعدة جروح ويعاني من نزيف حاد". وطالبت القناة، في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين بـ"إجراءات فورية لحماية الصحفيين بغزة ومحاسبة الاحتلال"، مؤكدةً أن "الاستهداف يأتي لترهيب الصحفيين ومنعهم من نقل جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة". وأضافت "استهداف المراسل إسماعيل والمصور أحمد حلقة جديدة في سلسلة استهداف الاحتلال المتعمد لطواقم الجزيرة".

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