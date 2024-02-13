نصرالله: ما نقوم به في جبهتنا اللبنانية مسؤولية وطنية وخروج إسرائيل منتصرة من الحرب خطر على لبنان

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إلى أنّ "130 يومًا من الجرائم والتوحش الصهيوني، ومن الصمود الاسطوري ومن البطولات التي تصل الى حد الاعجاز في غزة، ومن الصبر الذي لا مثيل له في التاريخ من الذين يعيشون في أقسى الظروف الحياتية والمناخية، و130 يومًا من العجز الاسرائيلي عن تحقيق الأهداف، و129 يومًا من الدعم والاسناد والتضامن بدءًا من جبهة لبنان واليمن والعراق وايران...".

ولفت، في كلمته خلال الاحتفال التّكريمي الّذي يقيمه "حزب الله"، في ذكرى يوم الجريح، إلى أنّ "منذ 129 يومًا في لبنان ينضم الى قافلة الجرحى والجريحات جرحى جدد، بفعل جبهة الدعم والمساندة المفتوحة منذ 8 تشرين الى اليوم، وهؤلاء مسؤولية جديدة. وأتوجه الى عائلاتهم أن أمامكم مسؤوليات كبيرة وعظيمة، وأن عنايتكم واهتمامكم بهؤلاء الجرحى هي من أعظم ما يتقرب به الانسان الى الله".

وشدّد نصرالله على "أنّنا كشعب لبناني وكدولة ووطن، مصلحتنا عندما يكون في جوارنا عدو مغتصب معتدي، ألا يكون قويا، بل أن يكون مستنزَفا وضعيفًا ومردوعًا، والمصلحة الوطنية اللبنانية والسورية والاردنية والمصرية قبل المصلحة الوطنية الفلسطينية، هو أن تخرج إسـرائيل من هذه المعركة مهزومة"، مركّزًا على أنّ "خروج إسرائيل منتصرة من الحرب خطر على دول المنطقة وبالدرجة الأولى على لبنان".