فرنجية: رفح أمام خطر كارثي في فصل من فصول الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو

أشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "رفح التي تشهد كثافة سكانية عالية بفعل تهجير أكثر من مليون فلسطيني من غزة، والمحاصرة اليوم بريّاً وبحرياً وجوّياً، هي أمام خطر كارثي، في فصل من فصول الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو من دون أيّ رادع دولي أو إنساني".

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