رئيس النيجر: عناصر المخابرات الفرنسية اجتمعوا مع عناصر إرهابية لزعزعة البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالرحمن تشياني، رئيس النيجر، أن المخابرات الفرنسية تسعي لزعزعة استقرار البلاد.

وقال تشياني، في حوار تلفزيوني علي قناة الساحل، بأن النيجر "لديها معلومات حول اجتماع عناصر من المخابرات الفرنسية مع حركات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد".

النيجر تطرد فرنسا

بإجبارها وإجبارها على مغادرة النيجر بعد مالي وبوركينا فاسو، صادقت فرنسا على نهاية نموذج مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مما يفتح الطريق أمام مواجهة غير مؤكدة بين الأنظمة العسكرية والجماعات الجهادية.

وكان من المقرر أن يغادر آخر جندي وطيار فرنسي من بين جندي وطيار متمركزين في النيجر البلاد يوم الجمعة في نهاية مواجهة طويلة بين باريس والسلطات العسكرية في نيامي.

هذا يشير إلى الفشل، إنها نهاية الالتزام الفرنسي في منطقة الساحل"، كما يعتقد جليل لوناس، من جامعة الأخوين المغربية، إنها نهاية التدخلات الكبرى.

ونشرت فرنسا، المتواجدة في المنطقة منذ عام 2013، ما يصل إلى 5 رجل في إطار عملية برخان المناهضة للجهاديين، بالتعاون مع الجيوش المالية والبوركينية والنيجيرية.

كما حصلت على نشر قوات خاصة من الشركاء الأوروبيين، بدعم من الأمريكيين الذين قدموا الدعم الاستخباراتي واللوجستي من قاعدة نيامي.

بعد وابل من الانقلابات في وقت لاحق ، طالبت العواصم الثلاث برحيل الفرنسيين ، الذين بدورهم يمثلون خسارة عميقة للنفوذ الغربي في المنطقة.

على الجانب الأوروبي، "سيعود الالتزام العسكري إلى التعاون العسكري والأمني، بما في ذلك المعدات والتدريب وما إلى ذلك"، كما يعتقد دينيس تول، من المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن (SWP).

مكافحة الإرهاب

وسوف تتطلب مكافحة الإرهاب إبرام اتفاقات ثنائية، لا سيما مع ألمانيا أو إيطاليا لكن "هل يريد الأوروبيون ويمكنهم الدخول في علاقات مع الأنظمة القائمة؟ لا يوجد توافق في الآراء»، يضيف لوكالة فرانس برس.

وفي الولايات المتحدة، أصبحت توازنات السنوات الأخيرة موضع شك أيضا، غالبية الجهود الأمريكية في النيجر كانت لدعم ما كانت تفعله فرنسا" ، يلاحظ مايكل شوركين ، الخبير في شركة الاستشارات الأمريكية 14 North Strategies.

لا يمكن لواشنطن، من الناحية القانونية، توفير التعاون الأمني للأنظمة العسكرية.

وإذا لم يتم اتخاذ قرار بإغلاق قاعدة الطائرات بدون طيار واستدعاء رجالها البالغ عددهم 1 رجل، فإن "فائدة هذه المساعدات ستكون منخفضة ولن تحل بأي حال من الأحوال محل ما قدمه الفرنسيون".

من الآن فصاعدا ، يمكن العثور على اللاعب الخارجي الوحيد على جانب موسكو.

وقد رسخت جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية نفسها في مالي، وأصبحت اليوم هدفا لعمليات واتصالات من قبل الجماعات الجهادية.

كانت شركة المرتزقة في إعادة تنظيم كاملة منذ تمرد زعيمها يفغيني بريغوجين ، ثم وفاته في حادث تحطم طائرة في نهاية أغسطس، لكن روسيا تحتفظ بأنشطة نفوذها.

تحالف الساحل

ويوجد بضع عشرات من المدربين والمدربين العسكريين الروس في واغادوغو، حتى لو لم تؤكد السلطات وجودهم.

وقد تم للتو التوقيع على شراكة روسية نيجيرية ، بشروط لا تزال غير معروفة.

ويقدر لو أوزبورن، من منظمة "كل العيون على فاغنر" غير الحكومية، أن "الموقف الروسي هو بالأحرى إعطاء الكذبة للحفاظ على المواقف"، مشددا على أن موسكو ليست في وضع آمن ومستقر حاليا.

يشك المراقبون في فعالية النموذج، أجد صعوبة في رؤية فاغنر، مع بضع مئات من الرجال، يحدث فرقا إذا لم يتم تنفيذ العمل من قبل الجيوش المحلية"، يوضح جليل لوناس.

"في كل مكان يذهبون إليه ، إنه متجر جزارة" ، يشكو، تجني فاغنر المال من مناجم الذهب وتذهب في مهام دعم دون خسائر فادحة للغاية، إذا لم يعد الأمر يعمل غدا ، فسوف ينسحبون وسيطردون الغربيين. "

سيتقرر المستقبل من خلال مواجهة وجها لوجه بين الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والأنظمة العسكرية التي أنشأت تحالف دول الساحل (AES) في سبتمبر، ويضطرهم ميثاقها بمكافحة "الإرهاب" ويلزمهم "بواجب المساعدة والإغاثة" في مواجهة أي عدوان.

الرد العسكري

ويخشى جان هيرفي جيزيكيل مدير مشروع الساحل التابع لمجموعة الأزمات الدولية لحل النزاعات من أن يتم إهمال الجوانب السياسية للمعركة ضد الجهاديين تماما.

إن أنظمة الساحل "تستثمر الكثير في الرد العسكري، كانت هذه هي المشكلة بالفعل في العقود السابقة وهي تزداد وضوحا".

يمكن أن يأتي بصيص من الأمل من المفاوضات مع الجهاديين، وهو احتمال لم يفكر الغربيون إلا في حجب أنوفهم وراء الخطاب العسكري للمجالس العسكرية ، "في الممارسة العملية ، نرى فتحات هنا وهناك ، بشكل غير رسمي" ، يلاحظ جان هيرفي جيزيكيل.

ويضيف أنه إذا تمكنت الأنظمة من إقناع نفسها بأن الحوار يمكن أن يكون أداة تكميلية، فقد يكون لديها أوراق تلعبها".

وبعيدا عن المبادرات الوطنية أو حتى المحلية، "يمكننا أن نتخيل مفاوضات مشتركة بين أعضاء هذه المبادرة، لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. "

