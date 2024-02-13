أبي المنى زار ضريح الحريري: كان حريصا على الوحدة الوطنية ولبنان أحوج ما يكون الى نهجه ومواقفه

أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، خلال زيارته ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في وسط بيروت، كان حريصاً على لبنان واستشهد من أجله، الى أن "الحريري كان حريصا على الوحدة الوطنية وحريصاً على بناء الدولة وعلى قيام المؤسسات واحترام الدستور والعيش الوطني الواحد".

ولفت أبي المنى، الى انها "وقفة رمزية تدلُّ على مدى احترامنا وتقديرنا له، وأملنا بأن تُستعاد تلك المواقف وذلك النهج، فلبنان أحوج ما يكون الى رجل كالرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبيروت التي اعاد اعمارها نتمنى أن تبقى منارة هذا الشرق وأن يعود لبنان كما كان وسيبقى، وطن الرسالة ان شاء الله".

وفي سيق منفصل، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت وفداً من الهيئة الإدارية لاتحاد الكتّاب اللبنانيين للتعارف، وقدم الوفد التهنئة بتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان وبإنجاز مصالحة كفرسلوان العائلية ووضعه في خطة عمل الاتحاد.

كما استقبل وفداً، ضمّ رئيس دائرة الضرائب النوعية في جبل لبنان شادي وهبي والمراقب الرئيسي في الدائرة سمير مرشاد، بحضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين والقاضي الشيخ غاندي مكارم وامين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وتناول اللقاء قضايا مالية عامة.