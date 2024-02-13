الخطيب التقى وفداً من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وعرض الأوضاع العامة مع فرونتسكا

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس منسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، وجرى بحث التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة لا سيما غزة ولبنان في ظل استمرار العدوان الصهيوني على المدنيين.

وأمل الخطيب، أن "يكون للأمم المتحدة في المستقبل دور حازم لقراراتها بصيغة تنفيذية فلا تقتصر على مجلس الأمن الذي يعطي حق الفيتو لدول تعطل قراراتها لمصلحة هذه الدول وليس لمصلحة الشعوب"، مشيراً الى ان "الأمم المتحدة أقرت حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال و تقرير مصيره".

ولفت الى أن "ما يجري من قتل وإبادة ومجازر أمام المجتمع الدولي يعطي الكيان الصهيوني الفرصة تلو الأخرى لطرد الشعب الفلسطيني لإنهاء قضيته، فيما لم ينفذ أي قرار دولي مستغلاً الاتفاقيات لتوسيع استيطانه والاعتداء على الدول المجاورة ومنها لبنان وسوريا، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف إبادة الشعب الفلسطيني وفك الحصار و تقديم المزيد من المساعدات للنازحين اللبنانيين في الجنوب".

وأكد أن "لبنان طبق القرار 1701 والعدو الصهيوني لم يطبقه، وينتهك سيادة لبنان باستمرار ولا يزال يحتل مزارع شبعا ومناطق اخرى ولا يريد الانسحاب منها"، متسائلاً "أي عدالة تفرض أن يخرج اللبنانيون من أرضهم، فيما يهدد العدو لبنان بجعله غزة أخرى، وهو لا يستطيع التعايش مع محيطه لأنه كيان غاصب قائم على المجازر ويتعاطى بعدوانية مع الشعوب فهو لم يأتِ بصيغة سلمية، مؤكداً ان لا سبيل للبنانيين سوى الدفاع عن أنفسهم لانهم في موقع المعتدى عليه، مجدداً دعمه للحكومة اللبنانية في موقفها الداعم لغزة".

وشدد على ان "اللبنانيين سواسية في الحقوق والواجبات ولا يمكن أن يعطي الانتماء الطائفي تمايزاً بين اللبنانيين، وندعو للخروج من النظام الطائفي الى نظام المواطنة الذي يتساوى فيه اللبنانيون تحت سقف القانون فتحكم الدولة الجميع بمنأى عن المحاصصة الطائفية، ونطالب المسؤولين بالتوافق على انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية تمهيداً لتشكيل حكومة اصلاحية تعالج الأزمات المعيشية والصحية والتربوية وتفعّل عمل المؤسسات".

واستقبل الخطيب وفداً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم السادة: عضوي المكتب السياسي علي فيصل وأركان بدر وعضو اللجنة المركزية علي أبو سامح، وجرى التباحث التطورات في على الساحة اللبنانية والفلسطينية.

ورأى الخطيب، أن "تحرر فلسطين هو معركة الأمة وتحررها من الاستعمار الغربي الذي زرع الكيان الغاصب لتقسيم المنطقة العربية والإسلامية وبث الفتن فيها".

أكد أن "الشهداء هم السبيل لصناعة هذا النصر وان التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح يتحمل مسؤوليته الكيان الصهيوني والدول الداعمة له المطالبة بوقف العدوان واغاثة الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه المشروعة في ارضه التي يتوقف عليها الاستقرار في المنطقة".