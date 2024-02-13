"جمعية الثروة الحرجية والتنمية" نالت جائزة التميّز للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الاراضي

نالت "جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC" جائزة التميّز للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي التي تُعد جزءاً من عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم البيئية - بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة - والذي يهدف إلى منع تدهور النظم البيئية في جميع القارات وفي جميع المحيطات ووقفه وعكس اتجاهه.

وتهدف "جمعية الثروة الحرجية والتنمية" في لبنان التي هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994 والتي تديرها الناشطة البيئية سوسن بو فخر الدين إلى حماية الغابات والموارد الطبيعية وتحقيق مستوى الحياد المناخي وتحييد أثر تدهور الأراضي من خلال تعزيز ممارسات التخفيف لتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وبناء مجتمع مثقف ومسؤول بيئياً يتمتع بالقوة والإلهام من أجل الحفاظ على الغابات وحمايتها.

بدوره، أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، خلال اعلانها الجائزة، الى أن "حوض البحر الأبيض المتوسط يتحول بشكل سريع إلى بؤرة توتر خطرة، ولن تكون مكافحة الحرائق وحدها كافية لحمايته على المدى الطويل". وأضافت "تُتيح هذه المبادرة البعيدة المدى لإصلاح الغابات بعد تعرضها للحرائق فرصة مذهلة لإصلاح النظم البيئية التي تؤوي ما يصل إلى 25000 نوع من الأنواع التي تعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليار شخص".