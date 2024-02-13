استهداف القاعدة الأميركية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا

افادت وسائل اعلام سورية باستهداف القاعدة الأميركية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، بصاروخين، تبعها استهداف ثان بثلاثة صواريخ.

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