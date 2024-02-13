انتهاء المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى في القاهرة والوفد الإسرائيلي يغادر مصر

عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، جولة مباحثات بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع ومسؤولين مصريين، للتباحث في صفقة جديدة في قطاع غزة.

وانتهت المحادثات في القاهرة مساء اليوم وغادر الوفد الإسرائيلي مصر، واوضحت وسائل اعلام مصرية إن "جولة المفاوضات الحالية في القاهرة بشأن الهدنة في غزة ستستمر يومين أو ثلاثة.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع، لم تسمه، أن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس قبل الاجتماع الذي انطلق مساء اليوم في القاهرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، برنياع، وصل إلى العاصمة المصرية، بعد أن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد قرر، الليلة الماضية، إيفاده إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات.

وأوفد نتانياهو مستشاره السياسي الشخصي برفقة برنياع، فيما غاب عن الوفد مسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي بعد أن كان مشاركا في اجتماع باريس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، لم تسمها، قولها إن نتانياهو أوفد مستشاره السياسي بهدف ألا يتجاوز برنياع حدود تكليفه وضمان عدم التوصل إلى اتفاق يخالف موقفه.