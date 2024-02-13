الان عون من بيت الوسط: الحريري يبقى أحد العاقلين في هذه التركيبة السياسية ويبقى له دور يلعبه

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري في بيت الوسط، الى ان "زيارته تاتي لإبقاء التواصل قائما في هذه المناسبة الخاصة والحزينة التي يأتي لإحيائها في لبنان، وإعادة التأكيد على رغبتنا في عودته، خاصة بعد الاستنتاج الذي توصل إليه كل اللبنانيين في هاتين السنتين بشأن الفراغ الحاصل والخلل على صعيد المعادلة الوطنية، وما نراه في ظل الأفق المقفل في ال​سياسة​. وأعتقد أن الساحة السياسية اليوم بحاجة إلى عاقلين، والحريري سواء اختلفنا معه في السياسة أو اتفقنا معه، وربما نختلف معه، وإنما يبقى أحد العاقلين في هذه التركيبة السياسية، ويبقى له دور يلعبه في بلد معقد وصعب للغاية. يمكننا أن ننظّر كثيرا عن لبنان، لكن الواقع الذي يعيشه اللبنانيون مختلف عن كل هذا الكلام، هذا الواقع هو عجز وشلل وأزمات إلى ما لا نهاية، وهذه الأزمات لها مقاربات مختلفة وواقعية وفي أحيان كثيرة تحتاج إلى مقاربات شجاعة،".

واردف عون "أعتقد أن الحريري، لو كان لا يزال موجودا ومشاركا ولديه الحجم المطلوب داخل المؤسسات، لكان عاملا مساعدا في تفكيك الأزمة التي نعيشها. في هذا الإطار أتي كلامي في مجلس النواب، وفي هذا الإطار أنظر إلى هذا الأمر. طبعا أنا أشعر مع كل جمهور الحريري الذي يشتاق إليه، وأنا أقول لهم أني واحد منكم، فقد عشت هذه التجربة مع زعيمي حين غاب عن لبنان قسرا، وربما أكون أكثر شخص يمكنه أن يعيش معكم شغفكم لعودة زعيمكم إلى لبنان، وإن شاء الله تتحقق هذه الأمنية في أول فرصة".

ولفت عون الى ان "الجميع اليوم في "التيار الوطني الحر" يشاركني بضرورة عودة الحريري إلى الحياة السياسية، رغم كل الخلاف السابق الذي كان موجودا والذي ربما يستمر في حال عاد، لكن هذا الموضوع له علاقة بتركيبة لبنان التي تعتبر غير صالحة. إذا أردتم إيجاد تركيبة للبنان غير طائفي بنظام علماني أو عددي فليكن، ولكن في النظام الذي نحن فيه اليوم فإن هذا يحتاج إلى توازنات وزعامات، هي مفقودة اليوم عند شارع الحريري بغيابه، وهذه الزعامات ليست مفقودة لأنه حجزها لنفسه، بل هو أعطى فرصة للجميع واعتزل العمل السياسي وفتح الباب للجميع، إنما لم يتمكن أحد من ملء هذا الفراغ".