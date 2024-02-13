وزير الإعلام زار معرض "النبيذ العالمي" على هامش لقاءاته في باريس: النبيذ اللبناني ينافس العالمي

زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، على هامش لقاءاته في العاصمة الفرنسية باريس، معرض النبيذ العالمي VINEXPO، وجال في أرجاء القسم اللبناني، حيث كان له لقاء مع أصحاب مصانع النبيذ.

وأثنى الوزير المكاري على "جودة النبيذ اللبناني الذي ينافس النبيذ العالمي في المذاق والنوعية". كما أثنى على "صمود أصحاب مصانع النبيذ في هذه الظروف الصعبة".

وكان في استقبال وزير الإعلام المدير العام للمنظمة العالمية للكرمة والنبيذ جون باركر، الذي اجتمع به في صالون الشرف، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان والملحقة الاقتصادية في السفارة راشيل علم الدين ومستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف.