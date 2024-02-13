وفاة شخصين جراء تحطم طائرة في ماليزيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة كانت قد أعلنت سقوطها في وقت سابق اليوم، بالقرب من بلدة "كابار" في ولاية "سلانجور".

وذكرت الشرطة - بحسب قناة "تشانيل نيوز آشيا" - أنه عثر على جثماني الطيار ومرافقه داخل الطائرة بعد عملية بحث شارك بها أكثر من 150 شخصا، مشيرة إلى أن جزءا من الطائرة كان مدفونا تحت الأرض بعدما سقطت داخل مزرعة.

وأوضح شهود عيان أن الطائرة كانت تحلق بشكل مثير للقلق قبل سقوطها عموديا بشكل مفاجئ.. فيما سيحقق مكتب التحقيق في حوادث الطيران التابع لوزارة النقل في حادث تحطم الطائرة التي غادرت مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة ترفيهية.