بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي قضايا شؤون الدفاع والسياسة الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة -

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، القضايا الملحة المتعلقة بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: " لدينا اليوم الفرصة والحاجة لتبادل المعلومات حول القضايا المحورية لوزارتي الدفاع والخارجية".

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الاجتماع جرى بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية على رأسهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، وأمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

يُذكر أن بوتين كان اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، حيث بحث معهم كيفية الاستعداد لموسم الفيضانات وحرائق الغابات من أجل التخفيف من آثارها.