الخارجية الفلسطينية تثمن القرارات الفرنسية بشأن مستوطني الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار فرنسا فرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشبهت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الخطوة بـ"القرارا الشجاع"، مؤكدة أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.

وطالبت الوزارة الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستوطنين المتطرفين وإنما أيضا وضع منظمات المستوطنين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة وسحب أسلحتها.