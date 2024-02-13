مسئول أمريكي يزور ماليزيا وسنغافورة لتعزيز التعاون مع دول مجموعة ابيك

ياسر رشاد - القاهرة -

يبدأ السفير الأمريكي مات موري مدير شئون التعاون الاقتصادي مع آسيا والباسيفيك بالخارجية الأمريكية زيارة إلى ماليزيا وسنغافورة لمناقشة قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكلا البلدين، وتعميق الروابط المشتركة مع منطقة الباسيفيك الهندي.

ومن المقرر أن يصل الدبلوماسي الأمريكي العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا الأربعاء وتستمر زيارته حتى 17 من الشهر الجاري، ثم يتجه عقبها إلى سنغافورة في الفترة من 17 وحتى 21 من الشهر الجاري.

وسيلتقي المسؤول الأمريكي بمنظمات وروابط غرف التجارة والمال والأعمال الأمريكية المشتركة مع كلا البلدين، كما سيشارك خلال تواجده في كوالالمبور في أعمال المجلس الاستشاري لمجموعة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) تمهيدا لصياغة وثيقة توسيع الشراكات الاقتصادية بين القطاعين الخاص والعام في دول ابيك والتي من المقرر أن تصدر في قمة قادة دول المجموعة هذا العام حيث ستتولى بيرو رئاسة المجموعة.

كما سيشارك المسؤول الأمريكي خلال زيارته لسنغافورة في مؤتمر التقييم الدوري السنوي لأنشطة وإنجازات مجموعة "ابيك" وذلك لمناقشة تقرير أعمال وإنجازات المجموعة عن عام 2023.