البرلمان الأوروبي يدرس مقترحًا لإنشاء مظلة نووية

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي والمرشحة لانتخابات الاتحاد الأوروبي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم، كاترينا بارلي، اليوم الثلاثاء، في مقابلة صحفية، بأن إنشاء مظلة نووية في الاتحاد الأوروبي لتحل محل المظلة الأمريكية، قد يصبح موضوعا للنقاش على المستوى الأوروبي.

وقالت بارلي، ردا على سؤال فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رؤوس حربية ذرية: "في الطريق إلى الجيش الأوروبي، قد يصبح هذا أيضا موضوعا للمناقشة".

وأضافت بارلي، في مقابلة مع صحيفة "تاغزشبيغل"، أنها تعتقد بأنه "لا يزال في مصلحة الأمريكيين إلى حد كبير توافر هذه الرؤوس النووية لدى الأوروبيين. ولكن بناء على تصريحات دونالد ترامب الأخيرة، فإنه من غير الممكن الاعتماد على ذلك".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "لن يمنع روسيا من مهاجمة دول الناتو، في حال تخلف الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحلف".