لتقليل الفاتورة الاستيرادية.. "صيادلة القاهرة" توجه هذا الطلب إلى الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن سوق الدواء يعاني من أزمة بسبب الاسم العلمي للدواء، لافتا إلى أن 90% من أدوية الأورام تصرف من جهات رسمية.

وطالب رمزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأطباء، بضرورة كتابة أدوية محلية الصنع للمرضى، وهو ما سيساهم في توفير الفاتورة الاستيرادية، مبينا أن هناك مقاييس عالمية لا بد أن تلتزم بها كل مصانع الأدوية.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من أدوية الأورام يحصل عليها المريض من داخل معاهد الأورام عن طريق الدولة لأنها باهظة الثمن ويصل قيمة العلبتين حوالي 50 ألف جنيهًا لكن يتم صرفهم على نفقة الدولة.

وتعاني عدد كبير من الصيدليات، اختفاء مئات الأصناف من الأدوية التي تعالج عدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، حيث تعتمد الدولة المصرية على الأدوية المستوردة بشكل كبير.

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