اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان، بانه شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل. كما تعرض مركز الدفاع المدني في البلدة وسيارات الاسعاف وسيارة الانقاذ الى اضرار جسيمة جراء الغارة دون وقوع اصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر كشافة الرسالة: تعرض مركز الدفاع المدني في ميس الجبل وسيارات الاسعاف لاضرار جراء القصف الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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