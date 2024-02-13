"القسام": تفجير منزل في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "تفجير منزل في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس".

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