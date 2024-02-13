الخارجية الأميركية: الأولوية هي ضمان استمرار حصول الأبرياء في غزة على المساعدات الإنسانية من أميركا وغيرها

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الأولوية هي ضمان استمرار حصول الأبرياء في غزة على المساعدات الإنسانية من أميركا وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب الأميركي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.

واوضح بايدن في بيان، بانه "إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة". وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".