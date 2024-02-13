بنك "سانتاندير" الإسباني يؤكد أنه لم يجد أي خرق للعقوبات الأميركية على إيران

أكد بنك "سانتاندير" الإسباني "بشكل قاطع" اليوم أنه لم يجد أي انتهاك للعقوبات الأميركية على إيران، في أعقاب تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" عن حسابات مرتبطة بإيران.
واوضح رئيس الاتصالات العالمية في البنك أيضا إن "سانتاندير" أجرى مراجعة أوسع لأشخاص آخرين مرتبطين بالكيانات والأفراد الذين وردوا في مقال صحيفة "فايننشال تايمز"، وقال إنه "لم يجد أي انتهاك للعقوبات في أي جانب آخر من العمليات العالمية للبنك".
وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران استخدمت حسابات بالبنك في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم في مخطط للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.
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