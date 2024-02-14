منخفض جوّي اعتبارا من فجر يوم غد الاربعاء ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يؤثر منخفض جوّي متمركز حالياً جنوب غرب تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من فجر يوم غد الاربعاء ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار غزيرة أحياناً ، ثلوج ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٧٠كم/س تشتدّ غزارة الامطار اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتلامس خلال الليل ال ١٦٠٠ متر.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١٥٠٠ متر. من المتوقع بعض الانفراجات فترة قبل الظهر.

الجمعة: غائم اجمالاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم اجمالاً دون تعديل يذكر يدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.