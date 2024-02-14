القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى: لا خلافات باجتماع القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى وجود خلافات باجتماع القاهرة، مؤكدًا إيجابية المباحثات واستمرارها.

وف ي وقت سابق، نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية".

وتستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا رباعيا يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر؛ لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد دفيد برنيا.

وأكد المصدر المصري استمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة القادمة.