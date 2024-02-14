جماهير ضخمة.. وزير الرياضة يكشف أسباب إقامة نهائي كأس مصر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أسباب إقامة نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 فبراير 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تزامنا مع زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال "صبحي"، في مداخلة هاتفية على قناة "أون إي"، اليوم الثلاثاء: إن اتحاد الكرة منذ فترة طويلة يتعاون مع الشركة المتحدة وهي الشركة الراعية مفهوم الترويج للكرة المصرية، ونحن نرى العالم كله بات عالما مفتوحا، ونحن نرى كل المنتخبات الكبيرة في أوروبا تذهب لدول أخرى للترويج لمنتجها الكروي.

وأوضح أن هناك حمل كبير على الأندية المصرية في الفترات الحالية حيث لديها متطلبات وبطولات خارجية وإعداد المنتخبات.

وواصل: "نحتاج للترويج للكرة المصرية وكل دولة تروج بطريقتها، على سبيل المثال منها إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، وهذا به جزء ترويجي للرياضة المصرية، وهناك جماهير مصرية ضخمة جدا في المملكة، موجهًا الشكر لأندية الأهلي أو الزمالك على استجابتهم بشكل كبير، مشيراً إلى أنهما أندية لديهما مصروفات وتعاقدات كبيرة جدا، ويجب عليهم أن يقوموا بتنمية مواردهم وهذا يأتي من خلال التسويق الرياضي.

وتابع: "هناك جماهير مصرية ضخمة في المملكة العربية السعودية وسيحضرون من كل حدب وصوب حتى يروا المباراة".

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