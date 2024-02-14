شعبة المواد الغذائية تطالب بحذف التجار المحتكرين من السجلات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أشاد أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بالحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن رئيس الجمهورية يسعى لتلبية متطلبات المواطنين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المذاع على قناة "أزهري"، أن زيادة الأسعار الموجودة تتطلب جهود كبيرة لخفض الأسعار، فالمواطن المصري يستحق الكثير.

وأوضح أن بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأزمات، وهؤلاء لا يستحقون لقب تجار، ويجب إزالة هؤلاء المتجاوزين من السجلات التجارية.