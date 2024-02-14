المواطن غلبان.. رئيس شعبة الدواجن: بعض التجار يستغلون الأزمات في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من التجار الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعض الناس تستغل الفرصة وهؤلاء غير تجار أصلا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري": هناك بعض التجار ممن يستغلون الأزمات، والمواطن المصري غلبان ويجب أن يكون بؤرة اهتمام التاجر.

وأشار إلى أن زيادة الطلب في شهر رمضان ترتفع بنسبة 20 لـ 25‎%‎.

وذكر أن الغرفة التجارية تقوم بجهود كبيرة خلال معارض أهلا رمضان، والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والبحث عن آليات واضحة ومحددة وقوية لضبط الأسعار.