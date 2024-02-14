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رئيس شعبة الدواجن: الأسعار خارج المنطق.. والرقابة الصارمة "هتظبط الدنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: إن هناك ارتفاع في الأسعار بنسب تجاوزت الـ 200%، ولا بد من آليات لضبط الأسعار وتحقيق الرقابة الصارمة في الأسواق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المذاع على قناة "أزهري": لا بد من انضباط أسعار الصرف داخل وخارج البنوك لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 97%‎ من الزيوت، و45%‎ من القمح من الخارج، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن "خارج المنطق".

وذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن السلع الاستراتيجية مثل الفول والعدس يتم استيرادهما من الخارج، لافتًا إلى أن الوفرة تؤدي لضبط الأسعار، والرقابة الصارمة "هتظبط الدنيا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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