رئيس شعبة الدواجن: الأسعار خارج المنطق.. والرقابة الصارمة "هتظبط الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: إن هناك ارتفاع في الأسعار بنسب تجاوزت الـ 200%، ولا بد من آليات لضبط الأسعار وتحقيق الرقابة الصارمة في الأسواق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المذاع على قناة "أزهري": لا بد من انضباط أسعار الصرف داخل وخارج البنوك لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 97%‎ من الزيوت، و45%‎ من القمح من الخارج، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن "خارج المنطق".

وذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن السلع الاستراتيجية مثل الفول والعدس يتم استيرادهما من الخارج، لافتًا إلى أن الوفرة تؤدي لضبط الأسعار، والرقابة الصارمة "هتظبط الدنيا".