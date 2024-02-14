حادث الإسكندرية الصحراوي.. شهود عيان: ركاب الميكروباص كلهم ماتوا وسيارة احترقت- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف شهود عيان مشاهد مروعة من حادث التصادم المروع الذي وقع بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 15 وإصابة 7 آخرين.

وأوضح شهود عيان، أن سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بـ "زلط سن" اصطدمت بـ 5 سيارات، أحدهما انقلبت وأخرى اشتعلت بها النيران.

وأشاروا إلى أن سيارة ميكروباص بركابها دهستها السيارة النقل الثقيل أسفلها بجميع ركابها، ما أدى إلى مصرعهم وارتفاع حصيلة الحادث إلى 15 قتيل و7 مصابين.

كانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ"زلط سن" وعدد 5 سيارات أخرى بينها ميكروباصين.

أسفر الحادث عن مصرع 15 مواطنًا وتم نقل الجثث من موقع الحادث وتوزيعها على مشارح 3 مستشفيات هي "العامرية العام، القباري، العجمي"، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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