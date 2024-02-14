4 جهات تشارك في رفع آثار الحادث المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي العامرية أول بالتنسيق مع قوات الشرطة والمرور والحماية المدنية مدعومين بمعدات وأوناش رفع آثار حادث التصادم المروع الذي وقع بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

كانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ"زلط سن" وعدد 5 سيارات أخرى بينها ميكروباصين.

أسفر الحادث عن مصرع 15 مواطنًا وتم نقل الجثث من موقع الحادث وتوزيعها على مشارح 3 مستشفيات هي "العامرية العام، القباري، العجمي"، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



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