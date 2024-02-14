أسر الضحايا أمام المستشفيات.. النيابة تعاين موقع حادث الإسكندرية وتناظر الجثامين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عاين فريق من النيابة العامة موقع وآثار حادث التصادم المروع الذي وقع بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 15 وإصابة 7 آخرين.

وناظرت النيابة العامة جثامين الضحايا بمستشفى القباري العام، فيما انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى العامرية اعام لسؤال المصابين البالغ عددهم 7 مصابين إذا سمحت حالتهم.

وفي سياق متصل، توافد عدد من أسر الضحايا على المستشفيات التي نقلوا إليها وهي "القباري، العامرية العام، العجمي".

كانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ"زلط سن" وعدد 5 سيارات أخرى بينها ميكروباصين.

أسفر الحادث عن مصرع 15 مواطنًا وتم نقل الجثث من موقع الحادث وتوزيعها على مشارح 3 مستشفيات هي "العامرية العام، القباري، العجمي"، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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