تخبط.. أستاذ علوم سياسية: رئيس المخابرات الأمريكية يعالج فشل وزير خارجيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اجتماع القاهرة الرباعي وما طرح عقب اللقاء بين مسئولين من مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل كشف عن أن هناك انفراجة كبيرة تلوح في الأفق، مشددًا على أن ما يتم الاتفاق عليه الآن، هو الآلية التي سيتم على أساسها تحريك المشهد.

وشدد "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مساء الثلاثاء، على أن الإدارة الأمريكية تحتاج لقوة دعم لكي تتحرك، وهناك حالة هذيان سياسي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل تعيش حالة تخبط كاملة على المستوى الأمني والاستراتيجي بسبب ما يعانيه المجتمع من حالة عدم وجود رؤية، لأن إسرائيل تحارب الآن حرب وجود وليس حدود.

وأوضح أن هناك حالة تخبط في إسرائيل ومحاولة نقل الأزمة لدول الجوار وبالتحديد لمصر، مشددًا على أن هناك صوت يحذر من اختبار قدرة الجيش المصري، منوهًا بأن جيش مصر هو مهني وترتيبه الـ15 على العالم وأن مصر ليست لديها مليشيات أو فصائل.

وأضاف: مدير المخابرات المركزية الأمريكية هو رجل محنك وسياسي قدير ووجوده في المنطقة الآن من أجل معالجة إخفاق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الجولات السابقة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعاني الآن من حالة تخبط أيضا.

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