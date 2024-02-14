ضياء رشوان: نتنياهو لا يجرؤ على رفض مقترحات اجتماع باريس لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يجرؤ أن يرفض المقترحات التي تمت في اجتماع باريس بشكل علني، لأن هذه المقترحات كانت إسرائيل طرف فيها، وأمريكا تحمست لها، ولم يكن بها حركة حماس.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، مساء الثلاثاء: إن نتنياهو لا يستطيع رفض المقترحات في اجتماع باريس، وبالتالي يريد أن يضغط في رفح الفلسطينية بشكل أكبر، للإيحاء بانتصارات وهمية.

ولفت إلى أن التلفزيون الإسرائيلي أذاع تسجيلات كاميرات لبعض الأنفاق يسير بداخلها يحيى السنوار قائد حركة "حماس"، وإسرائيل ترغب في إعطاء مبرر لها لدخول رفح الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل تبحث عن نصر يشبه السراب، ولا تريد الآن الخروج مهزومة بشكل نهائي، فلم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

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