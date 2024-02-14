وزير الزراعة البولندي يعتذر عن اعتراض مزارعين بولنديين شاحنات حبوب أوكرانية وإفراغ حمولتها

قدّم وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي اعتذاره عن اعتراض مزارعين بولنديين شاحنات أوكرانية تنقل الحبوب عند الحدود بين البلدين وإفراغ حمولتها على الأرض، لكنه أعرب عن تفهمه محنة المزارعين.

وأضاف سيكيرسكي عن الحادث الذي وقع بالقرب من معبر دوروهوسك "هذا ليس الشكل الصحيح للاحتجاج، لكن غالبا ما يلجأ إليه المزارعون في بلدان مختلفة".

وقال سيكيرسكي "بالنيابة عن المزارعين البولنديين، أعتذر عن هذا العمل اليائس وأطلب تفهم وضعهم البالغ الصعوبة".

وأثار الحادث انتقادات حادة من كييف التي دعت بولندا إلى معاقبة مرتكبيه.

وبدأ المزارعون احتجاجاتهم الأخيرة على الحدود البولندية الأوكرانية الأسبوع الماضي، حيث أغلقوا ثلاث نقاط عبور اعتراضا على ما يعتبرونه منافسة غير منصفة مع واردات الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

والأحد فتحوا شاحنات أوكرانية كانت تعبر إلى بولندا وأفرغوا حمولتها من الحبوب على الأرض.

وفتحت بولندا الاثنين تحقيقا في مزاعم بأن المزارعين انتهكوا قواعد الأمن الجمركي واتلفوا ممتلكات، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.

وأوكرانيا التي كانت تسمى ذات يوم "سلة خبز أوروبا" انقلب حال قطاعها الزراعي رأسا على عقب بعد الحرب، بحيث تم إغلاق العديد من مراكز التصدير على البحر الأسود وأصبحت الأراضي الزراعية غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب.