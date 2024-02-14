«مصر رفضت إدارة قطاع غزة».. خبير استراتيجي يكشف أهم نقاط المباحثات في اجتماع القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن نقاط المباحثات التي تعقد في القاهرة بين رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر، ومدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك بنودا مهمة تشملها هذه المباحثات.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال "فرج" إن نقاط المباحثات تتضمن، وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والأسرى والسجناء الفلسطينيين، مع وضع أسس تجاه قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن من ضمن المباحثات، وجود حكومة تكنوقراط لإدارة الوضع في غزة لليوم التالي، مع وضع أساس الحكومة الفلسطينية للسيطرة على غزة، بالإضافة إلى قرار من مجلس الأمن مقدما من أمريكا لدعم هذ ا الاتفاق، مع التأكيد أن مصر رفضت مقترحا أمريكيا لإدارة قطاع غزة.

وأشار إلى وقف إطار اتفاق باريس، والآن هناك حديث عن خروج 3 آلاف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، مضيفا أنه وفقا للتوقعات سيكون هناك تبادل للأسرى المدنيين الفلسطينيين، والأسرى العسكريين لن يكونوا ضمن الاتفاق الحالي.

وأكد اللواء سمير فرج ضرورة استغلال الوضع الحالي والمفاوضات الجارية لإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل حماس إلى حزب سياسي، ومن الممكن أن نشهد إعلان قيام الدولة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.