بايدن يهاجم ترامب بسبب تشجيع روسيا: تصريحاته "غبية"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، بينما تحدثت مصادر عن رفض واشنطن مقترحا روسيا حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

والثلاثاء، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات وصفها بـ"الغبية" و"المخزية" لدونالد ترامب، قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض، إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.

وأضاف أن تصريحات ترامب بشأن الناتو "شكلت صدمة للحلفاء"، مشددا على "ضرورة ألا نسمح بتصدعات في الحلف".

وبخصوص حرب أوكرانيا، طالب بايدن بـ"تمويل عاجل لأوكرانيا لكي تدافع عن نفسها"، مجددا تأكيده: "لن نتخلى عن حلفائنا ولن نركع لبوتين".

وحذر من أنه "إذا لم نوقف بوتين فلن يكتفي بأوكرانيا".

والسبت، شدّد ترامب على أنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة بلدان منضوية في الحلف "لا تدفع ما يتوجب عليها"، مما أثار استياء في أوروبا وداخل الحلف.

وترامب الذي من المرجّح أن يواجه بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يوجّه بانتظام انتقادات لشركاء منضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية عدم إيفائهم بالتزاماتهم على صعيد النفقات العسكرية.

"مقترح بوتين"

وقالت ثلاثة مصادر روسية مطلعة لرويترز إن واشنطن رفضت مقترح بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لتجميد الحرب وذلك بعد اتصالات بين وسطاء.

ويفتح رفض مقترح بوتين الباب أمام عام ثالث للصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويظهر مدى التباعد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ونفى مصدر أمريكي حدوث أي اتصال رسمي وقال إن واشنطن لن تشارك في محادثات لا تكون أوكرانيا طرفا فيها.

وقالت المصادر الروسية إن بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في عام 2023 علنا وسرا من خلال وسطاء، بما في ذلك عبر شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرين، مفادها أنه مستعد للنظر في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان بوتين يقترح تجميد الصراع عند الخطوط الحالية ولم يكن مستعدا للتنازل عن أي من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، لكن الإشارة قدمت ما اعتبره البعض في الكرملين أفضل طريق نحو "قدر من السلام".

وقال مصدر روسي كبير، اطلع على المناقشات التي جرت في أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، في تصريح لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الوضع، إن "الاتصالات مع الأمريكيين لم تسفر عن شيء".

وقال مصدر روسي ثان مطلع على الاتصالات لرويترز إن الأمريكيين أبلغوا موسكو، عبر وسطاء، أنهم لن يناقشوا وقف إطلاق النار المحتمل دون مشاركة أوكرانيا، وبالتالي انتهت الاتصالات بالفشل.

وقال مصدر ثالث مطلع على المناقشات "كل شيء انهار مع الأمريكيين". وقال المصدر إن الأمريكيين لا يريدون الضغط على أوكرانيا.

ولم يجر من قبل الكشف عن نطاق الاتصالات أو فشلها.