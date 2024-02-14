محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب ممدوح عباس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة دعوى السب والقذف، المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت القضيتان رقم 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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