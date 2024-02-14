وول ستريت جورنال: محادثات القاهرة اختتمت دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو التوصل لاتفاق

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنه تم "اختتام محادثات القاهرة دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو التوصل لاتفاق"، حول حرب غزة.
ولفتت إلى أن "الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة دون سد أي من الثغرات الرئيسية في المفاوضات".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، قوله: لم يحدث انفراج أو انهيار في المفاوضات".
بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي، إشارته إلى أن "التقدم الوحيد الذي أحرز هو فهم الفجوات التي يجب سدها للدخول بمفاوضات قد تؤدي لاتفاق".
ولفت إلى أن "الفجوة التي تمنع الانتقال لمفاوضات أكثر جدية عدد الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاقهم".
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